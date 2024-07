La Francia si è qualificata per i quarti di finale delle Olimpiadi con l’Argentina dopo la vittoria della Nuova Zelanda

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Lasi èper idiconalledi Parigiaver vinto agevolmente il Gruppo A contro laper 3-0 a Marsiglia. La squadra di Thierry Henry è l’unica nel torneo ad aver vinto tutte le partite finora e ha avuto vita facile contro i propri avversari martedì. Jean-Philippe Mateta, capitanosquadra con Alexandre Lacazette in panchina, ha dato il via alle marcatureche la palla gli è arrivata sulla traiettoria prima di superare Alex Paulsen al 19° minuto. In una partita in cui i Bleus hanno totalizzato 34 tiri all’Orange Velodrome, il loro predominio è stato premiato con due rapidi gol nel