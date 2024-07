Ines e il suicidio assistito in Svizzera | Finalmente realizzo il mio sogno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Il mio corpo non risponde più a nessuna delle mie richieste. Non passerà mai. Ho dolori veramente insopportabili. Ho chiesto di poter morire in Italia", ma "l’Italia tarda a rispondermi, lami ha accolta.potrò realizzare il miodi smettere di soffrire". Sono le parole che(nome di fantasia) ha consegnato a Matteo D’Angelo e Claudio Stellari, gli attivisti dell’associazione Soccorso civile che l’hanno accompagnata a "coronare unal quale pensava da anni".della provincia di Mantova, 51 anni, da 17 malata di sclerosi multipla, da nove su una sedia a rotelle, peggiorata dopo il 2018, spiega l’avvocata Filomena Gallo, segretaria dell’associazione Luca Coscioni, coi dolori del disturbo del trigemino e la vescica neurologica a renderla totalmente dipendente dal marito.