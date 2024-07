Il titolo di Repubblica rivela che abbiamo un problema con le donne e con il giornalismo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il(anzi, i titoli) disulle quattro atlete che compongono la squadra azzurra di spada femminileno cheancora uncon le, specie con quelle che non hanno un ruolo decorativo. Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi: questi sono i loro nomi, ma per il quotidiano lasono “l’amica di Diletta Leotta” (poi diventata “la musicista”), “la francese”, “la psicologa” e “la mamma” (diventata “la veterana”). Insomma, alle quattro sportive non è stata concessa nemmeno la dignità di avere un’identità. Ma era così difficile chiamarle con il loro nome e cognome? A quanto pare sì. Vi spiego il perché, anzi, i perché. Sono due.