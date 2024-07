Come ottenere una visura catastale | passaggi e vantaggi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) (Adnkronos) - Milano, 31 Luglio 2024. Laè uno strumento fondamentale per chiunque possieda o intenda acquistare un immobile. Questo documento, rilasciato dal Catasto, fornisce informazioni dettagliate su proprietà immobiliari,la descrizione, la rendita e la titolarità. Attraverso la, si possono verificare dati essenziali per varie operazioni immobiliari e amministrative. Per chi desidera semplificare questa procedura, è possibile richiedere unain modalità online tramite piattaforme specializzatesi. Questo servizio evita le lunghe file agli sportelli e permette di ricevere il documento direttamente a casa in maniera veloce, offrendo la possibilità di perdere molto meno tempounaè un processo relativamente semplice, ma richiede attenzione ai dettagli.