Benevento ufficiale la risoluzione di Marotta | l’ex giallorosso destinato alla Puteolana

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi separano le strade dell’attaccante Alessandroe delcon l’attaccante che oggi ha firmato la rescissione consensuale del contratto. L’ormai exora potrà accasarsi in serie D con l’ambiziosache sta allestendo una squadra importante per la categoria. La sua terza esperienza sotto la Dormiente si è chiusa con un anno di anticipo perché il suo accordo con il clubsarebbe scaduto il 30 giugno 2025. Questo il comunicato che ha ufficializzato l’addio: “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo per laconsensuale del contratto con il calciatore Alessandro. Il Club sannita ringrazia Alessandro per l’impegno dimostrato durante il periodo trascorso insieme e gli augura grandi soddisfazioni sia a livello professionale che personale”.