Un centro vivibile dal profumo tutto nostro

(Di martedì 30 luglio 2024) di Lucia Gentili È stato presentato ieri in conferenza dal sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, con la vice Alessia Pupo e la responsabile del settore urbanistica del Comune Patrizia Meo, il nuovo Piano particolareggiato delle aree storiche (Ppas). Oggi verrà pubblicato sul sito istituzionale e, dopo trenta giorni di presa visione, chiunque potrà formulare le osservazioni nei successivi trenta (dovranno pervenire per iscritto all’ente, piazzale Europa 8 o tramite pec a [email protected] ). "Dotiamo ilstorico – ha spiegato la vicesindaco Pupo – di uno strumento adatto a garantire standard di qualità. Vogliamo tutelarlo per conservare la memoria storica e al tempo stesso le tracce di evoluzione, in un contesto in cui vivere bene.