Ultime Notizie Roma del 30-07-2024 ore 20 | 10

(Di martedì 30 luglio 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione guerra medioriente in primo piano resta alta la tensione al confine tra Israele e Libano dopo la morte di 12 ragazzi drusi per un razzo che secondo Israele è stato lanciato da hezbollah sulle alture del golan sabato scorso lo Stato di Israele non permetterei non può permettere che ciò accada la nostra risposta arriverà il carrozziere era assicurato il premier Netanyahu Stati Uniti Francia Italia insieme ad altri stanno cercando di contenere le scalette 1 fatto sapere il ministro degli Esteri del libanese bua Viber avrebbe ricevuto articolazioni secondo le quali sono le infornano eskalation limitata mi devi rispondere in modo limitato anche il premier ha confermato che sono in Corso colloquio con le parti internazionali il Regno Unito intanto ha invitato i cittadini ...