Olimpiadi di Parigi 2024 | dove seguire il calcio

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 30 luglio 2024) Scopriamo quali sono le opzioni disponibili perilin occasione dellediLedisono da sempre un evento straordinario, e il torneo diè uno degli appuntamenti più seguiti. Le competizioni calcistiche si concluderanno il 10 agosto, con la finale del torneo femminile che chiuderà il programma. Le partite si svolgeranno in sette città francesi:, Saint-Étienne, Nantes, Nizza, Bordeaux, Lione e Marsiglia. Il torneo maschile vedrà la partecipazione di sedici squadre, mentre quello femminile ne avrà dodici. La Francia, in quanto nazione ospitante, è qualificata di diritto per entrambi i tornei. Per il torneo maschile, resta in vigore il limite di età: possono essere convocati solo atleti nati dal 1° gennaio 2001, con l’eccezione di tre possibili fuori quota.