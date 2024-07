Nessun dorma il concerto-evento per la Palestina al Magnolia è già sold out Chi ci sarà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Milano – Un-maratona di beneficenza per supportare la causa umanitaria palestinese. È “”, che si terrà al Circolodi Milano il prossimo 9 settembre, lunedì, ed è giàout. Uncon tantissimi ospiti e una serie di concerti della durata di 10, 15 minuti ciascuno, riunirà sullo stesso palco artisti di generi e background differenti con un unico obiettivo: offrire supporto medico e umanitario alla popolazione palestinese. Tutto il ricavato, infatti,devoluto in parti uguali a Medici Senza Frontiere, Medical Aid for Palestinians e Palestinian Red Crescent Society – tre organizzazioni che forniscono assistenza medica e sanitaria a Gaza.