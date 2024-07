LIVE Judo Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | dalle 10 00 i sedicesimi di Antonio Esposito e Savita Russo

Leggi tutta la notizia su oasport

Amici di OA Sport buongiorno e ben ritrovati nella scritta della quarta giornata di alle di. Tra poco meno di venti minuti via ai tabelloni di altre due categorie di peso. Buongiorno e benvenuti nella testuale della quarta giornata di alle di. All'Arena Champ de Mars sarà la volta dei tornei delle categorie dei -63 kg donne e dei -81 kg uomini con la spedizione azzurra che vuole riscattarsi e cancellare le polemiche arbitrarli che hanno caratterizzato questo avvio di Giochi. Italia che schiera nei -81 kg maschili. Il ka campano è atteso all'esordio dall'atleta di Benin Valentin Hounato nel tabellone in cui spiccano le presenze del georgiano Tato Grigalashvili, del belga Matthias Casse e del giapponese Takanori Nagase.