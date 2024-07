LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la quarta giornata di gara attesa per il quattro senza uomini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.32 Grande partenza per Rigney in acqua 4, ai 500 metri l’australiana comanda su Stati Uniti e Bulgaria. 09.30 SI PARTE! 09.28 Tutto pronto per il via delladi gare per ciò che riguarda ilai Giochi Olimpici di2024. Si parte con i quarti di finale del singolo femminile, ecco la lista di partenza. 1 PER SANGUINETI Adriana 2 MAY 2000 2 BRA CUNHA TAVARES CARDOSO Beatriz 25 MAY 1995 3 USA KOHLER Kara 20 JAN 1991 4 AUS RIGNEY Tara 30 MAR 1999 5 BUL ANGELOVA Desislava 16 OCT 1997 6 IRI MOJALLALTOPRAGHGHALE Fatemeh 27 JUL 2002 09.25 Ben altre ambizioni cova il quartettomaschile. Dopo una prestazione ben al di sotto delle aspettative, ilazzurro darà il suo massimo per riscattarsi nel ripescaggio che può valere la finale.