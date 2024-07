Intesa Sp | utile semestre +129% a 48 mld atteso oltre 85 mld in 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) Milano, 30 lug. (askanews) – Il gruppoSanpaolo ha chiuso il primodelcon unnetto di 4,766 miliardi di euro, in crescita del 12,9% rispetto al primo2023. Per l’intero anno, si legge nella nota sui conti, l’netto è previsto a “8,5 miliardi di euro”. I proventi operativi netti sono cresciuti nel primodel 9,6%, attestandosi a 13,588 miliardi di euro. Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, il Common equity tier 1 ratio si è attestato al 13,5% , deducendo i dividendi maturati nel primo(pari a 3,3 miliardi di euro) e il buyback da 1,7 miliardi avviato a giugno. L'articoloSp:+12,9% a 4,8 mld,8,5 mld inproviene da Ildenaro.it.