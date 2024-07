I bimbi israeliani uccisi? L' ultima dell Albanese | critica Repubblica il suo imbarazzante silenzio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) «I bambini devono sempre essere protetti» si legge in un post su X'Unicef. Poche righe contro la «spirale di violenza»: «Notizie terribili e strazianti di diversi bambinia Majdal Shams, sulle alture del Golan, mentre giocavano a calcio quando, secondo quanto riferito, sono stati colpiti da razzi». Chi ha sparato? Non si sa. Dall'Onu arrivano condanne e condoglianze il giorno dopo la mattanza di ragazzini drusiper un missile sfuggito alla rete protettiva'Iron Dome. L'unico,e decine di ordigni sparati da Hezbollah sul nord di Israele sabato, non intercettato dal sistema antimissile. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha dichiarato: tutti gli indizi portano a Hezbollah. Eppure la cosa non sembra toccare chi lavora al Palazzo di Vetro.