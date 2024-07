Festival del benessere ad Ancona aspettando i ministri | ecco gli eventi del G7

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – Da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre il mondo intero guarderà ad. E in particolare alla Mole Vanvitelliana, quartiere generale per l’accoglienza dei leader internazionali in arrivo per il G7 Salute. Un’opportunità troppo grande per il capoluogo, le Marche e l’Italia, tanto che il Comune, in sinergia con Regione, Enti e associazioni del mondo della sanità, hanno predisposto un palinsesto che fungerà da corollario agli appuntamenti istituzionali. Un “del vivere bene da ogni punto di vista”, ribattezzato “Extra G7 Salute”, da giovedì 3 a domenica 13 ottobre. Dieci giorni, sì. Ma all’atto pratico sette, in quanto “lo spin-off” non si svolgerà nelle giornate di lavori ministeriali. Certo è che saranno ben 41 i workshop interattivi ed informativi itineranti, predisposti in oltre tre mesi di lavoro.