Collare ad impulsi elettrici al cane scossa se si allontanava da casa | proprietario denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Terni, 30 luglio 2024 – Aveva messo al propriounadche dava laall’animale in caso di allontanamento da. Per questo un trentenne orvietano è statodal locale commissariato di pubblica sicurezza. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa quando un uomo, che aveva notato ilche vagava lungo la strada in una situazione di pericolo per le autovetture in transito e per l'animale stesso, ha provato a bloccarlo ed ha notato che l'animale aveva ilad. Ildava segni di sofferenza ed allora l'uomo ha telefonato al 112. Sul posto, gli agenti hanno preso atto della situazione e delle condizioni dele gli hanno tolto ilche è stato sequestrato.