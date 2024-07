Cina sempre più opaca Così Pechino prova a nascondere la fuga dei fondi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 luglio 2024) Il gioco èquello, tipico, delle tre carte.la verità al mondo per evitare di guardare in faccia la realtà. La, negli anni, ne è diventata maestra indiscussa. Certo, non è servito a molto, visto che la crisi di fiducia dei grandiverso il Dragone è, ormai, conclamata. Eppure, c’èquella cortina di fumo pronta a calare. Racconta, per esempio, Bloomberg cheha compiuto un altro passo per oscurare le informazioni suiesteri che entrano ed escono dal suo mercato azionario. Ora, nello specifico, il governo di Xi Jinping, che proprio in questi giorni ha incontrato la premier Giorgia Meloni nella capitale cinese (qui l’intervista in merito ad Alberto Forchielli) afferma che smetterà di pubblicare i dati sui flussi giornalieri.