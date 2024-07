Robert Downey Jr ha reso alla moda il look di un classico villain Marvel

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 29 luglio 2024)Jr. è tornato nelCinematic Universe. Nella notte tra sabato e domenica l'interprete di Iron Man (ma anche vincitore del premio Oscar) ha fatto il suo trionfale ritorno in uno dei franchise più famosi e redditizi del cinema, annunciato sul palco del Comic-Con di San Diego da Kevin Feige e dai fratelli Russo. Se la notizia vi confonde, vi basti sapere chetornerà nei panni di un altro personaggio, unquesta volta, il Dottor Destino. Anzi, una variante del Dottor Destino a quanto pare. Ma queste sono cose che lasciamo agli esperti in materia. Quello che ci interessa è il modo in cuiJr. ha fatto il suo ritorno nel mondo. O meglio, il. Immaginate la scena: circondato da una decina di comparse vestite con il costume del, RDJ si è fatto largo tra la folla per guadagnare il centro del palco.