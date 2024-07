Psichiatra ' in occidente vacanze attenuano paura guerra sono anestetico'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug. (Adnkronos Salute) - I venti diin Medio Oriente, le notizie drammatiche dei bombardamenti e del rischio di escalation, "in questo momento, alle nostre latitudini,attenuate dalleche diluiscono anche il senso di. C'è meno panico. Nulla di nuovo, è noto che a livello psicologicoun, un diversivo. E' come una versione moderna del 'panem et circenses' romano, se gli antichi si distraevano, o venivano distratti, con i giochi nelle arene noi ci distraiamo così". A dirlo, all'Adnkronos Salute, loClaudio Mencacci, presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf). Il prevalere dell'indifferenza, sottolinea Mencacci, è sicuramente un elemento negativo.