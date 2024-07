Parigi 2024Macchi argento nel fioretto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 luglio 2024) 22.39 Filippo Macchi è medaglia d'nelalla prima partecipazione olimpica. Il toscano viene sconfitto in finale da Ka Long Cheung (già oro a Tokyo) 15-14 con un'ultima stoccata molto contestata per l'atleta di Hong Kong. Il 22enne di Pontedera ha raggiunto l' epilogo superando il giapponese Matsuyama e il cinese Xu Jie. In semifinale battuto 15-11 lo statunitense Itkin (poi medaglia di bronzo),che aveva fermato ai quarti Guillame Bianchi. Fuori inaspettatamente agli ottavi Tommaso Marini, rimontato dal francese Pauthy.