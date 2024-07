Padova grave incidente stradale nella notte | morta una 16enne

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una sedicenne è decedutaa Correzzola (). La giovane si trovava nell'abitacolo di una Fiat Punto guidata da un ventunenne che è finita contro la recinzione di una casa. A bordo altre tre persone. Purtroppo nonostante i soccorsi e i diversi tentativi di rianimazione, la ragazza è deceduta. Un'altra persona, ferita, è stata assistita dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'.Indagini in corsoTra le cause al vaglio delle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi non si esclude la velocità eccessiva, ma anche una banale distrazione. E' stata invece esclusa fin da subito la complicità di altri mezzi all'origine dell'impatto. Il conducente in ospedale è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'