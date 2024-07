Olimpiadi di Parigi 2024 surf da onda | Fioravanti dice addio ai Giochi Esce al Round 2

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tahiti – Nell'isola di Tahiti, nella Polinesia Francese, a più di 15 mila chilometri di distanza dalla Capitale deidel, l'azzurro Leonardoha disputato il2 nelda. L'atleta di Cerveteri è uscito purtroppo dalla competizione olimpica. Ha messo a referto un punteggio di 7.00, inferiore a quello di 13.87 del giapponese Kanoa Igarashi. Quest'ultimo prosegue l'avventura a cinque cerchi, al3.