Majdal Netanyahu | risposta sarà dura

(Di lunedì 29 luglio 2024) 15.31 "Lo Stato di Israele non vuole e non può passare sotto silenzio quello che è accaduto. La nostraarriverà e".Così il premierin visita aShams, sulle alture del Golan occupato,dove un razzo partito dal Libano ha ucciso 12 minorenni. "Hezbollah, con il sostegno iraniano, ha lanciato qui un missile iraniano che ha causato la morte di 12 anime innocenti", ha detto il premier israeliano che è stato contestato al grido di"Vattene via" e "assassino", da circa 200dimostranti.