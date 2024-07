Luca Ward | Bello dare la voce a un cattivo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 luglio 2024) Trovarsi a tu per tu consignifica rivivere alcuni dei momenti più iconici del cinema. È lui a pronunciare il fatidico comando «Al mio segnale scatenate l’inferno» nel colossal di Ridley Scott Il gladiatore. Una delle voci più celebri del cinema come della televisione,interpreta Dottor Destino nella quinta stagione della serie audio targata Audible, Marvel’s Wastelanders: Doom. Ruolo di cui l’attore si dice particolarmente entusiasta. Cosa l’ha affascinata del progetto, ma soprattutto di Dottor Destino? Che è un. La prima cosa che mi ha colpito quando mi hanno proposto di partecipare è stata l’idea di interpretare un personaggio che fosse diverso dal solito eroe. La miaè sempre prestata ai buoni, e questa è stata per me una grande sfida.