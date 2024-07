L’equivoco di Netflix

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’errore è stato di molti e anche, forse inizialmente, dello stesso management. L’errore è stato considerarecome HBO, casa di ‘quality television’.è piuttosto come Mediaset, CBS, ITV, declinate in salsa pay e streaming e con una genesi recente. La verità superò ha fatto gioco alla piattaforma. Su, lo spettatore medio è (o era) convinto di stare guardando qualcosa di nuovo, qualitativamente più elevato, distante dal trash della televisione generalista, e si meraviglia quando si imbatte in prodotti banali o dalla scarsa fattura. Per questo motivo, se ci rapportiamo alla situazione italiana, la serie di turno viene quasi nobilitata dall’inserimento nel catalogo. Come se scalare la top di 10, significasse un’attestazione di qualità. Vi diamo una notizia: non è così.