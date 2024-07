El Bechin burattini da brivido

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Stasera alle 21.15 la rassegna Teatri sull’acqua arriva a Lido di Spina, dove Dario Marodin, in arte El, porta il suo originalissimo Horror Puppet Show, con il quale scarrozza i defunti di città in città, ravvivando le strade e suscitando orrore e ilarità. L’ingresso è sempre gratuito e l’appuntamento è in piazzale Caravaggio. Tra i migliori talenti del teatro di strada italiano, applaudito in molti festival italiani ed europei, a Lido di Spina Elpresenterà il suo irriverente ed esilarante spettacolo. Le sue creature sono molto più vive di quanto non si creda. Con la bellissima partner di ballo, Angelina, si esibirà nel Tango de la Muerte, mentre solo il ritmo forsennato del rock’n’roll potrà risvegliare dal sonno Peppino, una misteriosa marionetta scheletro.