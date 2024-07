Cos’è il National Lipstick day e perché si festeggia

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il rossetto è un bene di prima necessità per chiunque ami il make-up. Basta un velo di colore sulle labbra, magari rosso, per sentirsi meglio, più forti, più belle e belli. Proprio per questo motivo nel 2016, Huda Kattan, nota al mondo come Huda Beauty, nostra signora del trucco, ha deciso di lanciare ilDay. Una giornata che non ha nulla a che vedere con quelle “ufficiali” stabilite dalle Nazioni Unite ma che vuole comunque celebrare l’importanza di un complemento essenziale per le donne e non solo. Che il rossetto sia qualcosa che ogni donna ami lo dimostra il fatto che durante la Seconda Guerra Mondiale, Winston Churchill in persona ordinò che non fossero razionati.le donne dovevano sentirsi meglio in una circostanza francamente angosciante come poteva essere quella di vivere costantemente con la paura di morire sotto a un bombardamento.