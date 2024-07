Che lavoro faccio davvero Raul di Temptation Island svela tutto | ecco perché guadagna tanto

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si continua a discutere a proposito del ‘misterioso’, ormai non troppo,didi2024. L’ex fidanzato di Martina, che a quanto pare si starebbe infine frequentando con il tentatore Carlo Marini, nello show ha sostenuto dire “sei stipendi”. Oggi ha parlato. Però, è già stato smentito.si è scatenato durante uno dei suoi ormai famosi, ed altretcriticati, momenti d’ira lungo il suo percorso in quel diMentre prendeva a calci e pugni una delle molte bottigliette che ha maltrattato nel reality.aveva detto dire cifre-choc, ma come? Le sue parole e la smentita. “Lui non è mai stato chiaro sul suo, ma possiamo dire che è imprenditore, ha un’azienda”, si legge sul sito Contra Ataque.