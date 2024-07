Bill Gates non ha detto che per ridurre la fame nel mondo si deve limitare la popolazione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 luglio 2024) «Dobbiamolae sconfiggeremo lanel». Questo è quello che numerose persone sentono nelle parole pronunciate dain un video in cui il fondatore di Microsoft annuncia di voler «il numero di persone affamate». Se questa locuzione non fosse abbastanza chiara, è sufficiente il contesto dell’intervento – in cuipresenta nuove colture più produttive da usare in Africa – per capire che la riduzione del numero di persone affamate paventata dal fondatore di Microsoft è da ottenersi con una migliore resa agricola, e non tramite una riduzione assoluta della. Per chi ha fretta: Si sostiene cheabbia paventato la necessità dilaperlanel. In realtàdice di voler «il numero di persone affamate».