Auto e Moto d’Epoca a ottobre l’edizione numero 41 alla Fiera di Bologna Ecco le novità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dal 24 al 272024,ospiterà la 41ª edizione di. Questo storico salone internazionale,sua seconda edizione sotto la torre degli Asinelli e che ha ormai conquistato un posto di rilievo tra gli appassionati, promette un’esperienza indimenticabile per i visitatori provenienti da tutto il mondo. Mario Carlo Baccaglini, CEO di Intermeeting, organizzatore dell’evento, ha sottolineato l’entusiasmo e l’interesse che circondano la kermesse: “Dopo il successo della prima edizione bolognese,si conferma il centro europeo della passione per iri.” Gli spazi della, che per quest’anno vedono l’aggiunta del nuovo padiglione 37, sono già sold out. Con 235.000 mq distribuiti in 14 padiglioni,è un viaggio attraverso la storia, il presente e il futuro dell’motive.