Addio a Mario storico edicolante Budrio perde un pezzo di memoria

(Di lunedì 29 luglio 2024) All’ombra della sua edicola,Cattoli ha visto passare la storia di. E l’ha letta prima di tutti, fresca fresca di stampa, nelle pagine dei giornali che per tutta la vita sono state il suo lavoro. Venerdì, quando lodi via Bissolati si è spento a 97 anni tra l’affetto dei suoi famigliari, il paese della Bassa ha perso unimportante della sua. L’edicola diè stata un’istituzione cittadina; un’attività avviata addirittura nel 1945, quandoaveva iniziato quest’avventura assieme al fratello Giuseppe. Una famiglia segnata dall’amore per questo mestiere, tra il profumo della carta e il gusto di essere sempre i primi ad essere informati. L’attività disi era stabilita nel ’51 sotto al portico dellonegozio; al fratello Giuseppe era subentrata, ad aiutare, la sorella Marina.