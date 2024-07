Spada maschile oggi in tv scherma Parigi 2024 | orari e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Laalle Olimpiadi disarà visibilein tv: ecco allora che andremo a scoprire le informazioni sue diretta streaming. Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara sono pronti: sanno che si giocano tante chance di medaglia in una disciplina che di solito regala grandi soddisfazioni al team Italia. Lo scopriremo assieme a partire dalle ore 10.00, quando inizieranno i trentaduesimi di finale, poi si passa ai sedicesimi, quindi agli ottavi di finale, i quarti, le semifinali e poi alle 21.05 la finale per il bronzo e alle 21.45 la finale per l’oro.