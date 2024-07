Picchia un vigile rider arrestato in via del Corso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 luglio 2024) Roma, 28 luglio 2024 – Ieri pomeriggio un cittadino di nazionalità pakistana è statoda una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale durante uno dei consueti controlli a contrasto dell’abusivismo commerciale nella zona del Tridente. Gli agenti del I Gruppo Centro Storico hanno fermato per alcuni accertamenti un uomo, di 32 anni, addetto di una nota società di consegne a domicilio, quando ilha cercato di sottrarsi ai controlli colpendo anche uno degli operanti. A questo punto il 32enne è stato bloccato e tratto in arresto. Al termine delle verifiche sull’identità e regolarità della sua posizione sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso gli uffici di via della Greca e dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria dei reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.