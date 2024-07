Parigi 2024 Biles trascina Usa nella ginnastica nonostante infortunio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Neanche unal polpaccio sinistro che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i suoi tifosi è riuscito a rallentare Simone: la superstar dellaartistica hato Team Usa verso il primo posto nel round di qualificazione di. Davanti a un pubblico d'eccezione con superstar come Tom Cruise e Ariana Grande,ha registrato un punteggio complessivo di 59.566l', lamentato prima di esibirsi nel corpo libero. Momenti di tensione e un colloquio con il medico di squadra per lei, poi il ritorno in pedana con la gamba fasciata. E l'ennesima prestazione spettacolare.