Non paghiamo il conto caos in pizzeria | poi l’aggressione ai Carabinieri

(Di domenica 28 luglio 2024) Serata movimentata quella di ieri in un ristorante della Provincia di Latina dove due clienti che non volevano pagare ilhanno creato non poco scompiglio all’interno di una. E nemmeno l’arrivo deiha placato la loro rabbia. Iintervenuti – (ilcorrieredellacitta.com)Nella giornata di ieri a Norma (Latina), idella locale Stazione, sono intervenuti presso unadel posto dove era stata segnalata la presenza di due avventori che non volevano saldare il. I militari operanti, giunti sul posto, sono stati subito aggrediti fisicamente e verbalmente dai soggetti, che, dopo essere stati bloccati, sono stati accompagnati presso il Comando per le successive fasi di identificazione essendo privi di documenti.