Napoli | Conte ha sperimentato anche il 4-2-3-1

(Di domenica 28 luglio 2024) Il Corriere del Mezzogiorno propone un focus tattico suldi Antonio. Ecco cosa si legge: La sfida contro la Fk Egnatia rappresenterà l’occasione per i Nazionali rientrati dalle vacanze di ritrovare i ritmi della partita, magari con un minutaggio più ridotto.amplia le conoscenze tattiche della squadra, ieri pomeriggio oltre al 3-4-2-1, che rappresenta l’anima tattica principale, hail 4-2-3-1 con Mario Rui esterno sinistro alto. Un esperimento per ampliare il repertorio ma l’identità del nuovodiè il 3-4-2-1 con meccanismi codificati nella costruzione dal basso, nella pressione alta e nel lavoro svolto sulle catene laterali. Per la sfida di stasera dovrebbero partire dal primo minuto tra i Nazionali Meret, Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Lobotka.