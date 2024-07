Meteo Toscana e Umbria nella morsa del caldo In Maremma 41 gradi Attese due settimane roventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Firenze, 28 luglio 2024 – Se gli ultimi giorni sono sembrati particolarmente caldi, sarà bene prepararsi a due. Infatti – tranne brevi e contenuti cali – le previsioni del Lamma indicano che almeno per tutta la prima decade di agosto continuerà una fase di alta pressione con l'anticiclone subtropicale che si è esteso a tutto il bacino del mar Mediterraneo, “pilotando masse d'aria calda dal nord Africa anche sull'Italia, ma con tassi di umidità piuttosto contenuti”. Lo zero termico stazionerà sempre ben al di sopra dei 4mila metri, spiega sempre il Lamma che continua: “Questa fase diintenso ci accompagnerà probabilmente fino alla prima decade di agosto, salvo brevi e contenuti cali. Tra lunedì e giovedì picchi di 38-40° sulle pianure interne del centro sud Italia, un po’ più contenuti in Val Padana, dove potranno aumentare a 37-39° tra mercoledì e giovedì.