LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | la Gran Bretagna tentenna attesa per l’Italia e Simone Biles

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.46 Ana Barbosu alza la media della Romania con un bel 13.533 alla trave, anche se illlo di esecuzione non è stato dei migliori: 13.533. 09.44 Lachiude la rotazione al volteggio con un totale di 41.966: 13.833 di Fenton, 13.933 di Kinsella, 14.200 di Evans, scartato il 13.766 di Martin. 09.43 Ruby Evans ottiene un solido 14.2, ma è poco per un Amanar. 09.42 Una fantastica Ruby Evans ha azzardato l’Amanar: due avvitamenti e mezzo, ma si è inginocchiata pesantemente all’arrivo e con il ginocchio ha accarezzato il materassino all’arrivo: ha evitato la caduta per millimetri. 09.41 Per il momento nulla di clamoroso per la Romania alla trave: 12.833 di Lilia Cosman e 13.266 di Amalia Ghigoarta, indi Ana Barbosu e Sabrina Maneca-Voinea. 09.39 Anche Kinsella non sfonda il muro dei 14 punti: 13.