LIVE Arnaldi-Fils Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | c’è un idolo di casa sulla strada del ligure

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:55 Buona domenica e ben ritrovati nelladi. Sul Court 14 Lucia Bronzetti è stata appena eliminata dalla croata Donna Vekic. Mancano ancora tre incontri prima dell’ingresso in campo del. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del primo turno del torneo maschile didelledi2024 tra Matteoed il francese Arthur. Sui leggendari campi del Roland Garros ilsfida l’diche recentemente ha trionfato nell’ATP 500 di Amburgo. Quinto confronto diretto in poco più di un anno tra i due, con l’azzurro avanti per 4-0., ventitreenne sanremese, si presenta a questo appuntamento a margine di una parentesi estiva non entusiasmante.