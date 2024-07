Eleonora Giorgi | Il cancro non è ancora sconfitto se avessi avuto trent’anni mi sarei disperata ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 28 luglio 2024) In occasione della Giornata Internazionale dei Nonni e degli Anziani,ha raccontato al Corriere della Sera del suo rapporto speciale con l’amatissimo nipotino Gabriele, figlio dei novelli sposi Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Tuttavia, la recente diagnosi di un tumore al pancreas ha cambiato il suo modo di interagire con lui: Devo stare attenta a qualsiasi cosa, mi manca non prenderlo in braccio. L’intervento è andato bene, ma il tumore non è. Lacerca di trascorrere quanto più tempo possibile con il nipote, nonostante la malattia: Ho pensato che avrei voluto essere una nonna ponte con quel passato che abbiamo buttato via con l’acqua sporca e il bambino dentro. Mi immaginavo di guidarlo in un’infanzia con meno oggetti. Appena lo vedo, mi butto per terra per giocare con lui.