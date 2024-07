Carboni Inter accontentata! Presto nuovo incontro Tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) L’e il Marsiglia sono vicini a trovare un accordo definitivo per il futuro di Valentin. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano,ci sarà untra le parti per definire la formula e le cifre.– Prosegue la trattativa trae Marsiglia per Valentin. Si va verso una soluzione che soddisfi entrambe le parti, con i nerazzurri intenzionati a mantenere il controllo sul giocatore e per questo saranno accontentati. La proposta prevede un prestito oneroso al Marsiglia, con un’opzione di riscatto fissata a 36 milioni di euro. Inoltre, l’manterrà una clausola di recompra per riprenderepagando circa 40 milioni.