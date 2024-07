Basket B1 | Caserta si assicura sostanza nel pitturato da Livorno arriva Diouf

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 28 luglio 2024). Baye Modouè un nuovo giocatore della Paperdi Juve2021. Nato il 3 giugno 1999, senegalese di origine, ma di formazione italiana, Baye è un’ala/pivot di 203 cm. che, dopo la trafila nelle giovanili del Team Tigullio, ha partecipato al campionato under18 con l’Assigeco Piacenza, con la cui maglia ha esordito in Legadue nella stagione 2016/2017. Confermato anche per la stagione successiva, si è trasferito nel 2019/20 al Bernareggio in serie B dove è rimasto anche per la prima parte della stagione successiva prima di ritornare a marzo in Legadue con Capo d’Orlando. Altra stagione in Sicilia (2021/22) e, quindi, trasferimento in Toscana nelle fila della Libertascon cui ha disputato le ultime due stagioni. Nel campionato appena concluso, in 42 gare, ha prodotto 7,3 punti e 6 rimbalzi di media a partita, tirando con il 65% da 2, il 33% da 3 ed il 60% ai liberi.