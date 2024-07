Virtus Bologna Zanetti parla della vendita | Non me ne vado fino al 2026

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Alla Kermesse Giffoni Sport, una manifestazione che vuole promuovere lo sport giovanile, il presidenteMassimoha messo una pietra tombale su un possibile passaggio delle sue quote di maggioranza a una cordata israeliana. "Io non me ne– ha spiegato–. I giornali hanno inventato questa ‘roba’ con gli israeliani, ma non è così. Adesso le prime partite le faremo all’Unipol Arena e poi faremo il nuovo palazzetto pronto nel, dodicimila posti. Quindialio resto. Ovviamente dico anche ai tifosi che non sono immortale. Parliamo del progetto del palazzetto dal 2019 e con il Comune abbiamo fatto tante conferenze stampa. Ho detto diverse volte che se non avessimo potuto a, l’avremmo fatto a Castel San Pietro. Lì quasi me lo facevano fare gratis e, città metropolitana, continuava a rallentare".