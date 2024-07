Val Tidone strada crolla mentre passa un’auto con due donne | la voragine inghiotte entrambe le carreggiate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Torrevecchia Pia, 27 luglio 2024 – Un improvviso cedimento dellaprovinciale 412 della Valsi è verificato questa sera poco prima delle 19 nel territorio comunale di Vigonzone. Proprio in quel momento sull’arteria che collega Torrevecchia Pia a Valera Fratta stavandocon a bordo duedi 31 e 35 anni che per un soffio non sono state inghiottite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, i carabinieri di Pavia e i sanitari del 118 che hanno soccorso le occupanti dell’auto. Lehanno riportato ferite non molto gravi, ma laè stata chiusa al traffico e non si sa quando potrà essere riaperta.