Squalidi insulto ai cristiani Salvini all' assalto | cosa si è visto a Parigi

(Di sabato 27 luglio 2024) Non solo la pioggia che ha rovinato i piani degli organizzatori e bagnato tra gli altri il presidente Sergio Mattarella (mentre Emmanuel Macron era all'asciutto), la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di2024 fa discutere anche per contenuti e toni. Non usa mezzi termini il vicepremier Matteoche ha postato sui social l'immagine di un momento della cerimonia che, invece di andare in scena allo stadio come di cosnueto, si è svolta all'aperto, lungo la Senna. "Aprire le Olimpiadi insultando miliardi dinel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi", è l'attacco del ministro e leader della Lega sull'inaugurazione dei Giochi olimpici di ieri.ha mostrato una foto che paragona il dj set dell'inaugurazione e con l'Ultima cena di Leonardo da Vinci, a cui la performance sembra ispirarsi.