Roma incendio in una palazzina a Tor Bella Monaca ‘porta alla luce’ due occupanti abusivi

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Mattina concitata per i residenti di un palazzo di 13 piani in via Brandizzi, a Tor: sono infatti stati evacuati all’alba a seguito di unche è divampato all’interno di un appartamento del complesso. Le fiamme sono state domate e non risultano feriti, ma due persone sono state denunciate per fatti non inerenti al rogo stesso. A intervenire sono stati i carabinieri della stazione di Tore quelli della compagnia di Frascati. Hanno scoperto che nell’appartamento dell’vivevano due 20ennini – un ragazzo e una ragazza – che lo stavano occupando abusivamente, e che verranno quindi denunciati per invasione di edifici. I residenti dellanon avranno problemi a tornare nelle proprie abitazioni: sono l’unità dove sono divampate le fiamme è stata dichiarata inagibile.