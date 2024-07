Rogo nel vivaio in fumo legna e un trattore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) E’ di un’autovettura, uncingolato, una rimessa attrezzi e alcune centinaia di quintali diil bilancio di quanto andato ina causa dell’incendio sviluppatosi nel primo pomeriggio di ieri all’interno delEurogarden di via Stradello Sala a Soliera. A prendere fuoco, secondo le prime informazioni, sarebbero state delle bombole di Gpl e delme che si trovava nelle vicinanze. Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto, per le operazioni di spegnimento, sono arrivati i Vigili del Fuoco: nello specifico il personale del distaccamento di Carpi e della Centrale di Modena, per un totale di otto uomini e tre automezzi.