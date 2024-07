LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | doppi azzurri ai ripescaggi a breve l’atteso quattro di coppia

Leggi tutta la notizia su oasport

12:26 Ancuta Bodnar e Simona Radis dominano le terza ed ultima batteria tagliando il traguardo con il crono di 6:48.49. Pass per le semifinali staccato anche da Repubblica Ceca e Cina. A sorpresa soltantoper le campionesse europee della Norvegia. 12:23 Equipaggio rumeno che come sempre parte a razzo e dopo 1000 metri comanda con oltre tre secondi di margine sulla Repubblica Ceca. 12:20 Terza ed ultima batteria delo femminile. Questo l'elenco partenti: Cina Norvegia Romania Repubblica Ceca 12:16 Testa a testa non propriamente da batteria tra Australia e Francia. Velocità altissima in questo splendido finale di heat con le padrone di casa che sospinte dal pubblico tagliano il traguardo in 6:48.89. Che carattere per Elodie Scaramozzino ed Emma Lunatti. Semifinale conquistata anche da Australia ed Irlanda.