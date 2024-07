Judo amarezza per Assunta Scutto | fuori ai quarti ultima carta ripescaggi per il bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Si complica esponenzialmente il cammino verso le medaglie per, sconfitta aidi finale nella categoria -48 kg ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Laka napoletana, una delle punte di diamante della Nazionale italiana di, si è fatta sorprendere dalla rising star svedese Tara Babulfath perdendo la possibilità di sfidare la favorita giapponese Natsumi Tsunoda in semifinale. “Susy”, dopo aver regolato per ippon al debutto l’americana Maria Celia Laborde, era chiamata ad una prestazione di spessore per battere una delle giovani più interessanti del panorama internazionale, già capace di vincere un titolo Slam ed unmondiale a soli 18 anni. Babulfath rappresentava un vero e proprio spauracchio per le big, non essendo inclusa tra le 8 teste di serie del tabellone.