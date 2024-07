Jasmine Paolini vince | il punto da urlo versione portiere che fa venire giù Parigi | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Il 27 luglio è la giornata che potrebbe portare le prime medaglie alla spedizione olimpica italiana, dopo la festa bagnata della Cerimonia inaugurale. Nelle gare della prima giornata si concorre per il podio nei tuffi sincronizzati dal trampolino di 3 metri con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani; nel ciclismo con le crono individuali su strada maschile e femminile, con in gara Alberto Bettiol, Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini; nel judo si assegnano le medaglie in due categorie, tra gli uomini in gara Andrea Carlino, tra le donne Assunta Scutto; la scherma propone la spada individuale femminile e la sciabola individuale maschile: tra le donne in gara Fiamingo, Santuccio e Rizzi, tra gli uomini Curatoli, Gallo e Samele.