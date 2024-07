Inter cedere Arnautovic e Correa non basterà per Gudmundsson! Terza cessione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) L’continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Albertresta uno degli obiettivi del club. La strada per arrivare al giocatore è complessa e richiede una serie di movimenti strategici. Ecco perché le cessioni di Joaquine Markopotrebbero non bastare. SLOT OCCUPATI – Attualmente, gli slot in attacco dell’sono tutti occupati. Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono i titolari indiscussi, con Mehdi Taremi come primo sostituto. La quarta punta è rappresentata da Marko. Per aprire uno spazio a, l’dovrebbe liberarsi die di. L’argentino è tornato dal prestito deludente al Marsiglia e la sua permanenza all’appare improbabile.